Энема-Селла одноразовая клизма (Enema-Selladisposable enema)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 117 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
219,12
Экономия при брони: -16,58 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
254,40
Экономия при брони: -85,30 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
223,62
Экономия при брони: -56,34 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
249,60
Экономия при брони: -80,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
223,77
Экономия при брони: -55,82 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
249,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
254,20
Экономия при брони: -85,10 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
249,60
Экономия при брони: -80,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
254,20
Экономия при брони: -85,10 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 46 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
225,44
Экономия при брони: -58,06 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
223,79
Экономия при брони: -56,54 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
220,12
Экономия при брони: -52,87 грн