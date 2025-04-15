Энема-Селла одноразовая клизма (Enema-Selladisposable enema)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 236 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
225,02
Экономия при брони: -54,07 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
254,20
Экономия при брони: -81,80 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
254,40
Экономия при брони: -82,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
254,20
Экономия при брони: -81,80 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
224,42
Экономия при брони: -52,76 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
224,55
Экономия при брони: -53,60 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
254,40
Экономия при брони: -82,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
249,60
Экономия при брони: -77,20 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
249,60
Экономия при брони: -77,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
254,20
Экономия при брони: -81,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella