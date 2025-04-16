Энема-Селла одноразовая клизма (Enema-Selladisposable enema)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
249,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
223,87
Экономия при брони: -56,71 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
224,00
Экономия при брони: -54,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
222,71
Экономия при брони: -17,52 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
223,94
Экономия при брони: -57,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
223,41
Экономия при брони: -56,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
223,00
Экономия при брони: -55,73 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
249,40
Экономия при брони: -80,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
221,37
Экономия при брони: -53,26 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
220,78
Экономия при брони: -54,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
249,60
Экономия при брони: -80,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 44 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
223,47
Экономия при брони: -56,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
221,05
Экономия при брони: -54,56 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
249,60
Экономия при брони: -80,50 грн