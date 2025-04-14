Энема-Селла одноразовая клизма (Enema-Selladisposable enema)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 398 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
219,66
Экономия при брони: -41,14 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
230,43
Экономия при брони: -56,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
249,60
Экономия при брони: -77,20 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
228,40
Экономия при брони: -56,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
254,40
Экономия при брони: -82,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
225,82
Экономия при брони: -45,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella