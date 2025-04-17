Энема-Селла одноразовая клизма (Enema-Selladisposable enema)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
254,20
Экономия при брони: -85,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
253,63
Экономия при брони: -7,61 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
254,20
Экономия при брони: -85,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
254,20
Экономия при брони: -85,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
230,23
Экономия при брони: -63,69 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
249,40
Экономия при брони: -80,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
223,96
Экономия при брони: -55,86 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
249,60
Экономия при брони: -80,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
220,08
Экономия при брони: -55,06 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
249,60
Экономия при брони: -80,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
220,95
Экономия при брони: -56,46 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
225,63
Экономия при брони: -57,90 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Энема-Селла одноразовая клизма раствор ректальный флакон 120 мл №1
Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella