Дроспифем 30 (Drospifem® 30)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 568 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
365,30
Экономия при брони: -14,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
365,30
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Фармация
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
394,70
Экономия при брони: -59,97 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
389,52
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
387,63
Экономия при брони: -35,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
365,30
Экономия при брони: -14,70 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
379,11
Экономия при брони: -27,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Дроспифем 30 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 3 мг блистер №21
Мибе Украина
367,90 грн