Винница (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
433,78
Экономия при брони: -55,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
423,16
Экономия при брони: -33,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
415,40
Экономия при брони: -27,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
434,27
Экономия при брони: -66,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
421,16
Экономия при брони: -53,93 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
415,40
Экономия при брони: -27,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
422,22
Экономия при брони: -54,99 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
415,40
Экономия при брони: -27,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.1 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
405,00
Экономия при брони: -17,40 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
369,00
Экономия при брони: -18,45 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
434,84
Экономия при брони: -49,19 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
405,00
Экономия при брони: -17,40 грн