Киев (адрес не указан)
Доступно в 425 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
431,25
Экономия при брони: -17,18 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
407,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
407,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
407,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
407,80 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
413,95
Экономия при брони: -12,42 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
407,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
405,00
Экономия при брони: -43,30 грн