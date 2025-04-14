Днепр (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
407,80 грн
Не болей
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
434,68
Экономия при брони: -29,18 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
407,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
385,70
Экономия при брони: -10,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
407,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
407,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
407,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Не болей
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
407,80 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
422,95
Экономия при брони: -17,07 грн
Не болей
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
407,80 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
407,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 29 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
407,80 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
407,80 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
407,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 59 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
407,80 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
434,39
Экономия при брони: -28,77 грн