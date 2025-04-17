Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Чернигов
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
427,63
Экономия при брони: -47,42 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Городня, ул. Черниговская, 4
48.5 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека оптовых цен
Городня, ул. Черниговская, 15
48.6 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низкие цены №1
Нежин, ул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека низких цен
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Б
64.9 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
428,98
Экономия при брони: -23,10 грн
Подорожник
Дымер, ул. Соборная, 11
104.7 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
359,30
Экономия при брони: -11,00 грн
Подорожник
Бахмач, ул. Дружбы, 9
112.5 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
407,80 грн
Аптека бам
Бровары, ул. Петлюры Симона, 22
113.7 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Подорожник
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 78
113.7 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
359,30
Экономия при брони: -32,90 грн
Подорожник
Бровары, ул. Симоненко Василия, 111
113.9 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 54
114.1 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
380,00
Экономия при брони: -55,00 грн
Аптека оптовых цен
Бровары, ул. Олимпийская, 10
114.4 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Аптекарь
Бровары, ул. Киевская, 243
114.7 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина
Подорожник
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16
114.9 км
Мадинет таблетки, покрытые пленочной оболочкой 0.03 мг + 2 мг блистер №21
Мибе Украина