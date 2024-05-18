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Аспаркам раствор для инъекций ампула 10 мл блистер в пачке, №10 - Запорожье (63466) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
90,00
Экономия: -21,00 грн
69,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: раствор для инъекций (9)
91,43
Экономия: -16,29 грн
75,14 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
84,62
Экономия: -9,44 грн
75,18 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: раствор для инъекций (5)
75,13 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
83,50
Экономия: -6,69 грн
76,81 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (10)
90,00
Экономия: -21,00 грн
69,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
82,50
Экономия: -5,69 грн
76,81 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
85,76
Экономия: -4,75 грн
81,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
85,64
Экономия: -8,75 грн
76,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
84,15
Экономия: -13,11 грн
71,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (8), ампула (1)
91,54
Экономия: -14,35 грн
77,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
84,30
Экономия: -4,87 грн
79,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
93,52
Экономия: -18,34 грн
75,18 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: раствор для инъекций (9)
80,50
Экономия: -3,69 грн
76,81 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: ампула (8)
75,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
89,29
Экономия: -14,13 грн
75,16 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
73,85
Экономия: -4,42 грн
69,43 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
82,46
Экономия: -11,45 грн
71,01 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1), ампула (5)
83,48
Экономия: -8,20 грн
75,28 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
81,50
Экономия: -4,69 грн
76,81 грн