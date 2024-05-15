Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗММИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИПРОЧИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИПрепараты магнияМагния аспартат, комбинацииАспаркамЦены в аптеках

Аспаркам раствор для инъекций ампула 10 мл блистер в пачке, №10 - Днепр (Днепропетровск) (63466) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
88,16
Экономия: -12,43 грн
75,73 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), ампула (5)
86,41
Экономия: -10,68 грн
75,73 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), ампула (7)
88,72
Экономия: -17,16 грн
71,56 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
81,99
Экономия: -5,19 грн
76,80 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
84,08
Экономия: -11,39 грн
72,69 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
92,86
Экономия: -21,77 грн
71,09 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: раствор для инъекций (9)
78,50
Экономия: -1,70 грн
76,80 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), ампула (4)
88,77
Экономия: -12,45 грн
76,32 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
88,43
Экономия: -13,91 грн
74,52 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: раствор для инъекций (7)
60,54
Экономия: -3,05 грн
57,49 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: раствор для инъекций (4)
85,53
Экономия: -9,64 грн
75,89 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1), ампула (8)
86,68
Экономия: -15,63 грн
71,05 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (2)
82,37
Экономия: -6,68 грн
75,69 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1), ампула (3)
90,26
Экономия: -9,58 грн
80,68 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
90,81
Экономия: -5,81 грн
85,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: ампула (6)
83,10 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
85,42
Экономия: -5,42 грн
80,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: ампула (6)
80,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: раствор для инъекций (5)
83,63
Экономия: -11,98 грн
71,65 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: раствор для инъекций (4)
87,93
Экономия: -17,13 грн
70,80 грн