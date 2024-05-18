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Аспаркам раствор для инъекций ампула 5 мл блистер в пачке, №10 - Запорожье (21061) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 89 аптеках
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), ампула (9)
46,92
Экономия: -2,27 грн
44,65 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
62,50
Экономия: -6,58 грн
55,92 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
70,00
Экономия: -13,00 грн
57,00 грн
Аптека бам
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Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
55,92 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
53,01 грн
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), ампула (3)
63,71
Экономия: -2,71 грн
61,00 грн
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Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: раствор для инъекций (7)
53,68
Экономия: -2,74 грн
50,94 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1), ампула (2)
68,58
Экономия: -11,17 грн
57,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1), ампула (3)
64,86
Экономия: -8,95 грн
55,91 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (1)
55,92 грн
Аптека копейка
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Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: раствор для инъекций (9)
52,89
Экономия: -1,95 грн
50,94 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: раствор для инъекций (8)
53,34
Экономия: -3,19 грн
50,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
61,57
Экономия: -5,63 грн
55,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: раствор для инъекций (8)
55,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
53,49
Экономия: -1,98 грн
51,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
54,18
Экономия: -3,24 грн
50,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1), ампула (5)
64,57
Экономия: -6,89 грн
57,68 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: раствор для инъекций (5)
55,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
Всего: упаковка (1)
63,34
Экономия: -7,42 грн
55,92 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: раствор для инъекций (5)
58,38
Экономия: -3,68 грн
54,70 грн