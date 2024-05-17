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Аспаркам раствор для инъекций ампула 5 мл блистер в пачке, №10 - Одесса (21061) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
52,83
Экономия: -1,54 грн
51,29 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
63,61 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: раствор для инъекций (8)
53,51
Экономия: -2,57 грн
50,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
60,63
Экономия: -3,63 грн
57,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (2)
59,99
Экономия: -4,07 грн
55,92 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (1)
67,44
Экономия: -8,49 грн
58,95 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
53,93
Экономия: -2,64 грн
51,29 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: раствор для инъекций (2)
53,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1), ампула (7)
58,31
Экономия: -3,61 грн
54,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: раствор для инъекций (3)
61,19
Экономия: -5,27 грн
55,92 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1), ампула (9)
53,22
Экономия: -1,89 грн
51,33 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 36
Всего: раствор для инъекций (8)
51,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
52,84
Экономия: -1,55 грн
51,29 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: ампула (6)
49,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (2), ампула (4)
62,75
Экономия: -4,38 грн
58,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1), ампула (6)
60,10
Экономия: -3,21 грн
56,89 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
54,82 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (1)
58,95
Экономия: -3,03 грн
55,92 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
Всего: упаковка (1)
64,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (3), ампула (4)
60,67
Экономия: -3,67 грн
57,00 грн