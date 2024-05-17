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Аспаркам раствор для инъекций ампула 5 мл блистер в пачке, №10 - Львов (21061) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 166 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
69,20 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
62,56
Экономия: -0,03 грн
62,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (4), ампула (9)
62,82
Экономия: -5,12 грн
57,70 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
54,82 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: раствор для инъекций (8)
62,10
Экономия: -6,18 грн
55,92 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
69,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
69,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: раствор для инъекций (4)
66,15
Экономия: -10,23 грн
55,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: раствор для инъекций (4)
64,35
Экономия: -8,43 грн
55,92 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: раствор для инъекций (9)
58,75
Экономия: -2,88 грн
55,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: раствор для инъекций (4)
53,95
Экономия: -2,62 грн
51,33 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
57,99
Экономия: -2,07 грн
55,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
80,52
Экономия: -24,60 грн
55,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
72,72
Экономия: -16,80 грн
55,92 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: раствор для инъекций (5)
69,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
81,50
Экономия: -25,58 грн
55,92 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Киевская, 9
Всего: раствор для инъекций (5)
69,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
62,55
Экономия: -6,63 грн
55,92 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
63,99
Экономия: -8,07 грн
55,92 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Старая, 1
Всего: раствор для инъекций (7)
69,20 грн