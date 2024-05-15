Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И МЕТАБОЛИЗММИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИПРОЧИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИПрепараты магнияМагния аспартат, комбинацииАспаркамЦены в аптеках

Аспаркам раствор для инъекций ампула 5 мл блистер в пачке, №10 - Днепр (Днепропетровск) (21061) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
65,86
Экономия: -10,10 грн
55,76 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), ампула (4)
62,46
Экономия: -6,70 грн
55,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
53,80
Экономия: -2,86 грн
50,94 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
62,00
Экономия: -6,08 грн
55,92 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: раствор для инъекций (5)
53,24
Экономия: -1,95 грн
51,29 грн
Не болей! семья аптек
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (3), ампула (5)
63,10
Экономия: -4,53 грн
58,57 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: раствор для инъекций (5)
54,74
Экономия: -3,45 грн
51,29 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: раствор для инъекций (9)
58,68
Экономия: -2,76 грн
55,92 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), ампула (2)
53,56
Экономия: -2,27 грн
51,29 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), ампула (4)
65,54
Экономия: -9,60 грн
55,94 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
62,13
Экономия: -3,30 грн
58,83 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), ампула (5)
62,30
Экономия: -3,76 грн
58,54 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1), ампула (9)
65,54
Экономия: -7,04 грн
58,50 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), ампула (4)
62,05
Экономия: -4,05 грн
58,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: упаковка (1)
52,82 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
54,42
Экономия: -3,48 грн
50,94 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1), ампула (5)
64,05
Экономия: -5,34 грн
58,71 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1), ампула (3)
64,90
Экономия: -8,81 грн
56,09 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: раствор для инъекций (5)
53,44
Экономия: -2,50 грн
50,94 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: раствор для инъекций (5)
62,05
Экономия: -4,50 грн
57,55 грн