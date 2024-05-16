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АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г - Киев (481122) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 63 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
86,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (10)
79,26 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (4)
110,90
Экономия: -26,38 грн
84,52 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
95,60
Экономия: -23,22 грн
72,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (2)
83,66
Экономия: -8,95 грн
74,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
Всего: упаковка (1)
87,28
Экономия: -12,08 грн
75,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (2)
85,62
Экономия: -13,24 грн
72,38 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Большая Васильковская / Деловая, 84/20
Всего: упаковка (1)
91,99
Экономия: -14,84 грн
77,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
Всего: упаковка (1)
84,88
Экономия: -12,47 грн
72,41 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
Всего: упаковка (2)
84,21
Экономия: -12,10 грн
72,11 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Лаврская, 8
Всего: упаковка (1)
118,40
Экономия: -28,72 грн
89,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
Всего: упаковка (1)
85,43
Экономия: -13,02 грн
72,41 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (2)
83,33
Экономия: -10,50 грн
72,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
83,80
Экономия: -13,26 грн
70,54 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
110,20
Экономия: -26,76 грн
83,44 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 9
Всего: упаковка (1)
101,10
Экономия: -24,53 грн
76,57 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
91,12
Экономия: -6,83 грн
84,29 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 15:00
Киев, ул. Храброго Святослава, 5
Всего: упаковка (1)
109,00
Экономия: -26,45 грн
82,55 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Оболонская, 4-А
Всего: упаковка (1)
80,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Всего: упаковка (2)
88,06
Экономия: -12,62 грн
75,44 грн