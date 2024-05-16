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АРНИКА ГЕЛЬ крем-гель туба 25 г - Харьков (481122) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
89,53
Экономия: -10,09 грн
79,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
96,99
Экономия: -20,97 грн
76,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (4)
87,98
Экономия: -12,62 грн
75,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Старицкого, 16
Всего: упаковка (1)
88,11
Экономия: -14,95 грн
73,16 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
Всего: упаковка (2)
90,53
Экономия: -11,69 грн
78,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (1)
87,50
Экономия: -11,48 грн
76,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 6
Всего: упаковка (1)
91,01
Экономия: -13,18 грн
77,83 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (1)
85,50
Экономия: -9,48 грн
76,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-В
Всего: упаковка (1)
99,99
Экономия: -23,97 грн
76,02 грн
Класна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (1)
90,50 грн
Аптека твого миста
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
86,50 грн
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (2)
83,22
Экономия: -11,62 грн
71,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Великотырновская, 35/2
Всего: упаковка (1)
89,99
Экономия: -13,97 грн
76,02 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Героев Украины, 30
Всего: упаковка (2)
70,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Троицкая, 21
Всего: упаковка (1)
105,50
Экономия: -29,48 грн
76,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Днепровская, 460-Б
Всего: упаковка (1)
82,38
Экономия: -10,31 грн
72,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Павлоград, ул. Станкостроителей, 8/1
Всего: упаковка (1)
81,15
Экономия: -8,15 грн
73,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Слобожанское, ул. Строителей, 16-Б
Всего: упаковка (2)
79,33
Экономия: -6,12 грн
73,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Вольный, 2-А
Всего: упаковка (2)
88,05
Экономия: -10,21 грн
77,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 121-М
Всего: упаковка (1)
85,81
Экономия: -13,40 грн
72,41 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
80,29
Экономия: -9,84 грн
70,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (3)
77,27
Экономия: -5,49 грн
71,78 грн