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Бетагистин-Тева таблетки 24 мг блистер, №20 - Одесса (443537) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
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Открыто Закроется в 19:00
Цебриково, ул. Мира, 16
Всего: блистер (1)
272,86 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Балта, ул. Любомирская, 177
Всего: упаковка (1)
280,66
Экономия: -44,10 грн
236,56 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Саврань, ул. Суворова, 2-А
Всего: упаковка (1)
229,40 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
Всего: упаковка (2)
293,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Помошная, ул. Победы, 62
Всего: блистер (1)
277,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Вийтовка, ул. Соборная, 77
Всего: таблетки (10)
256,99
Экономия: -23,26 грн
233,73 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 18-К
Всего: таблетки (10)
263,99
Экономия: -30,26 грн
233,73 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 17 мин
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
Всего: упаковка (1)
279,63 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Всего: упаковка (1)
243,16 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
Всего: таблетки (10)
274,79
Экономия: -19,86 грн
254,93 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 19:00
Софиевка, ул. Независимости, 79
Всего: блистер (1)
275,82 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Каменка, ул. Героев Майдана, 34
Всего: блистер (1)
274,66 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Могилев-Подольский, ул. Полтавская, 85
Всего: блистер (1)
225,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Пасхалина Юрия, 55
Всего: упаковка (1)
275,88 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Городище, ул. Мира, 48
Всего: упаковка (1), блистер (1)
277,20
Экономия: -33,02 грн
244,18 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Городище, ул. Гагарина Юрия, 3
Всего: блистер (1)
229,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Дениховка, ул. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (1)
272,12 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Богуслав, ул. Ярослава Мудрого, 3
Всего: упаковка (1)
212,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Мурованые Куриловцы, перек. Единства / Соборна, 1/131
Всего: блистер (1)
276,90 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 43
Всего: упаковка (1)
250,45 грн