Бетагистин-Тева таблетки 24 мг блистер, №20 - Одесса (443537) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найденоВ других городах:
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Всего: блистер (1)
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Цебриково, ул. Мира, 16
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Всего: упаковка (1)
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Балта, ул. Любомирская, 177
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
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Саврань, ул. Суворова, 2-А
D.s.
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Открыто Закроется в 19:00
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27
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Помошная, ул. Победы, 62
Подорожник
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Всего: таблетки (10)
Открыто Закроется в 21:00
Вийтовка, ул. Соборная, 77
Подорожник
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Всего: таблетки (10)
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Кривой Рог, ул. Алмазная, 18-К
Мед-сервис
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Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
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Всего: таблетки (10)
Открыто Закроется в 19:30
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
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Софиевка, ул. Независимости, 79
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Каменка, ул. Героев Майдана, 34
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Могилев-Подольский, ул. Полтавская, 85
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Всего: упаковка (1)
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Смела, ул. Пасхалина Юрия, 55
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Городище, ул. Мира, 48
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Городище, ул. Гагарина Юрия, 3
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Всего: упаковка (1)
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Дениховка, ул. Леси Украинки, 1
Бажаемо здоровья
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Богуслав, ул. Ярослава Мудрого, 3
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Мурованые Куриловцы, перек. Единства / Соборна, 1/131
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 43