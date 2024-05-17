Бетагистин-Тева таблетки 24 мг блистер, №20 - Львов (443537) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найденоВ других городах:
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Всего: блистер (1)
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Червоноград, ул. Бандеры Степана, 2
Здорова родина
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Ивано-Франковск, перек. Длинная / Бельведерская, 98/19
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Отыния, ул. Сечевых Стрельцов, 5
Подорожник
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Надворная, ул. Мазепы, 5
Аптека копейка
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Надворная, пл. Шевченко Тараса, 14/15
Здорова родина
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Луцк, просп. Соборности, 11-Б/2
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Ланчин, ул. Независимости, 86-Б
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Шумск, ул. Украинская, 44-А
Подорожник
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Яблонов, ул. Франко Ивана, 17
Семейная аптека
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Косов, пер. Шевченко Тараса, 14
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Острог, просп. Независимости, 2
Аптека копейка
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Всего: упаковка (1)
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Острог, ул. Гальшки Острожской, 2-Б
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Нетишин, просп. Независимости, 22-А
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Всего: блистер (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Нетишин, ул. Черновола, 22-А
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Вижница, ул. Небесной Сотни, 3-В
Авк фарм
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Изяслав, ул. Шевченко, 25
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
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Тячев, ул. Независимости, 22-А/1
Аптека низких цен
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Всего: таблетки (10)
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Тячев, ул. Независимости, 36/4
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Всего: упаковка (1)
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Великий Бычков, ул. Грушевского Михаила, 110
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Солотвино, ул. Европейская, 14/1