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Бетагистин-Тева таблетки 24 мг блистер, №20 - Львов (443537) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: блистер (1)
229,40 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, перек. Длинная / Бельведерская, 98/19
Всего: таблетки (3)
257,04 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Отыния, ул. Сечевых Стрельцов, 5
Всего: упаковка (1)
267,50
Экономия: -0,56 грн
266,94 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, ул. Мазепы, 5
Всего: упаковка (1)
269,99
Экономия: -36,26 грн
233,73 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 14/15
Всего: упаковка (1)
259,14
Экономия: -14,61 грн
244,53 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-Б/2
Всего: таблетки (10)
255,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ланчин, ул. Независимости, 86-Б
Всего: упаковка (1)
276,98 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Шумск, ул. Украинская, 44-А
Всего: блистер (1)
276,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Яблонов, ул. Франко Ивана, 17
Всего: таблетки (10)
286,99
Экономия: -53,26 грн
233,73 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Косов, пер. Шевченко Тараса, 14
Всего: упаковка (1)
254,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Острог, просп. Независимости, 2
Всего: блистер (1)
227,11 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Острог, ул. Гальшки Острожской, 2-Б
Всего: упаковка (1)
266,69
Экономия: -19,53 грн
247,16 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Нетишин, просп. Независимости, 22-А
Всего: упаковка (1)
267,07
Экономия: -2,89 грн
264,18 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Нетишин, ул. Черновола, 22-А
Всего: блистер (1)
286,52 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Вижница, ул. Небесной Сотни, 3-В
Всего: упаковка (1)
229,40 грн
Авк фарм
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Закрыто Открывается в 07:00
Изяслав, ул. Шевченко, 25
Всего: упаковка (1)
270,00
Экономия: -8,10 грн
261,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Тячев, ул. Независимости, 22-А/1
Всего: упаковка (1)
229,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тячев, ул. Независимости, 36/4
Всего: таблетки (10)
262,87
Экономия: -22,01 грн
240,86 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Великий Бычков, ул. Грушевского Михаила, 110
Всего: упаковка (1)
229,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Солотвино, ул. Европейская, 14/1
Всего: блистер (1)
278,10 грн