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Бетагистин-Тева таблетки 24 мг блистер, №20 - Киев (443537) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
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Открыто Закроется в 20:00
Гончаровское, ул. Танкистов, 14
Всего: блистер (1)
277,46 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Богуслав, ул. Ярослава Мудрого, 3
Всего: упаковка (1)
212,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Дениховка, ул. Леси Украинки, 1
Всего: упаковка (1)
272,12 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Городище, ул. Гагарина Юрия, 3
Всего: блистер (1)
229,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Городище, ул. Мира, 117
Всего: упаковка (1)
256,30
Экономия: -14,10 грн
242,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Городище, ул. Мира, 48
Всего: упаковка (1), блистер (1)
272,45
Экономия: -28,27 грн
244,18 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Хорошев, ул. Независимости, 6
Всего: таблетки (10)
278,99
Экономия: -45,26 грн
233,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Пасхалина Юрия, 55
Всего: упаковка (1)
275,88 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Катеринополь, ул. Соборная, 26-А
Всего: блистер (1)
228,34 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Каменка, ул. Героев Майдана, 34
Всего: блистер (1)
274,66 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Барановка, ул. Звягельская, 66
Всего: упаковка (1)
228,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Ромны, ул. Руденко, 10/1
Всего: упаковка (1), блистер (1)
253,45
Экономия: -11,65 грн
241,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Ромны, ул. Руденко, 23-В/1
Всего: таблетки (10)
242,06 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кролевец, просп. Мира, 4
Всего: блистер (1)
229,40 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Кролевец, ул. Европейская, 2
Всего: блистер (1)
229,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Вийтовка, ул. Соборная, 77
Всего: таблетки (10)
256,99
Экономия: -23,26 грн
233,73 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Семеновка, ул. Самойловича, 2
Всего: упаковка (1), блистер (1)
215,48 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
Всего: упаковка (1)
273,04
Экономия: -18,11 грн
254,93 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Помошная, ул. Победы, 62
Всего: блистер (1)
277,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Шишаки, ул. Корнилича, 8
Всего: блистер (1)
277,54 грн