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Бетагистин-Тева таблетки 24 мг блистер, №20 - Харьков (443537) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковяги, ул. Привокзальная, 2
Всего: упаковка (1)
276,70 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Чкаловское, ул. Свободы, 18
Всего: блистер (1)
276,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Донец, ул. Центральная, 11
Всего: блистер (1)
277,96 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:30
Коломак, ул. Защитников Украины, 7
Всего: блистер (1)
278,02 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:30
Шелестово, пер. Железнодорожный, 15
Всего: упаковка (1)
277,58 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Савинцы, ул. 20-й Гвардейской Дивизии, 9
Всего: блистер (1)
275,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:30
Сахновщина, ул. Центральная, 9
Всего: блистер (1)
277,88 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ковшаровка, , 10
Всего: упаковка (1)
276,44 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Краснополье, ул. Победы, 17
Всего: упаковка (1)
276,60 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Изюм, ул. Мазепы Ивана, 29-А
Всего: блистер (1)
276,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Боровая, ул. Мира, 20
Всего: упаковка (1)
274,78 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Диканька, ул. Кащука, 1-А
Всего: блистер (1)
277,92 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Магдалиновка, ул. Независимости, 2-Б
Всего: блистер (1)
274,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается через 40 мин
Шишаки, ул. Корнилича, 8
Всего: блистер (1)
277,54 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 40 мин
Царичанка, ул. Центральная, 109-А
Всего: блистер (1)
229,38 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Царичанка, ул. Театральная, 16
Всего: упаковка (1)
244,58 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ромны, ул. Руденко, 23-В/1
Всего: таблетки (10)
242,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Ромны, ул. Руденко, 10/1
Всего: упаковка (1), блистер (1)
257,03
Экономия: -26,35 грн
230,68 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ромны, ул. Соборная, 9
Всего: таблетки (10)
243,14 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 43
Всего: упаковка (1)
250,45 грн