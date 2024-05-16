К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека оптовых цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ковяги, ул. Привокзальная, 2 Всего: упаковка (1) 276,70 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Чкаловское, ул. Свободы, 18 Всего: блистер (1) 276,30 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Донец, ул. Центральная, 11 Всего: блистер (1) 277,96 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Коломак, ул. Защитников Украины, 7 Всего: блистер (1) 278,02 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Шелестово, пер. Железнодорожный, 15 Всего: упаковка (1) 277,58 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Савинцы, ул. 20-й Гвардейской Дивизии, 9 Всего: блистер (1) 275,60 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Сахновщина, ул. Центральная, 9 Всего: блистер (1) 277,88 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ковшаровка, , 10 Всего: упаковка (1) 276,44 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Краснополье, ул. Победы, 17 Всего: упаковка (1) 276,60 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Изюм, ул. Мазепы Ивана, 29-А Всего: блистер (1) 276,80 грн Забронировать

Аптека 9-1-1 Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Боровая, ул. Мира, 20 Всего: упаковка (1) 274,78 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Диканька, ул. Кащука, 1-А Всего: блистер (1) 277,92 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Магдалиновка, ул. Независимости, 2-Б Всего: блистер (1) 274,94 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Закрыто Открывается через 40 мин График работы Шишаки, ул. Корнилича, 8 Всего: блистер (1) 277,54 грн Забронировать

Бажаемо здоровья Подробнее Закрыто Открывается через 40 мин График работы Царичанка, ул. Центральная, 109-А Всего: блистер (1) 229,38 грн Забронировать

Аптека оптовых цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Царичанка, ул. Театральная, 16 Всего: упаковка (1) 244,58 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ромны, ул. Руденко, 23-В/1 Всего: таблетки (10) 242,06 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Ромны, ул. Руденко, 10/1 Всего: упаковка (1), блистер (1) 257,03 Экономия: -26,35 грн 230,68 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ромны, ул. Соборная, 9 Всего: таблетки (10) 243,14 грн Забронировать

Мед-сервис Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 43 Всего: упаковка (1) 250,45 грн Забронировать