Бетагистин-Тева таблетки 24 мг блистер, №20 - Харьков (443537) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найденоВ других городах:
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Всего: упаковка (1)
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Ковяги, ул. Привокзальная, 2
Аптека 9-1-1
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Чкаловское, ул. Свободы, 18
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Донец, ул. Центральная, 11
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Коломак, ул. Защитников Украины, 7
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Шелестово, пер. Железнодорожный, 15
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Савинцы, ул. 20-й Гвардейской Дивизии, 9
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Сахновщина, ул. Центральная, 9
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Ковшаровка, , 10
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Краснополье, ул. Победы, 17
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Изюм, ул. Мазепы Ивана, 29-А
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Боровая, ул. Мира, 20
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Диканька, ул. Кащука, 1-А
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Всего: блистер (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Магдалиновка, ул. Независимости, 2-Б
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Всего: блистер (1)
Закрыто Открывается через 40 мин
Шишаки, ул. Корнилича, 8
Бажаемо здоровья
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Всего: блистер (1)
Закрыто Открывается через 40 мин
Царичанка, ул. Центральная, 109-А
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Царичанка, ул. Театральная, 16
Мед-сервис
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Всего: таблетки (10)
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Ромны, ул. Руденко, 23-В/1
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1), блистер (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Ромны, ул. Руденко, 10/1
Мед-сервис
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Всего: таблетки (10)
Закрыто Открывается в 08:00
Ромны, ул. Соборная, 9
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 43