Бетагистин-Тева таблетки 24 мг блистер, №20 - Днепр (Днепропетровск) (443537) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найденоВ других городах:
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Всего: блистер (1)
Открыто Закроется в 21:00
Магдалиновка, ул. Независимости, 2-Б
Бажаемо здоровья
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Всего: блистер (1)
Открыто Закроется через 17 мин
Царичанка, ул. Центральная, 109-А
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Царичанка, ул. Театральная, 16
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Всего: блистер (1)
Открыто Закроется через 17 мин
Софиевка, ул. Независимости, 79
Аптека 9-1-1
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Всего: блистер (1)
Открыто Закроется в 20:00
Сахновщина, ул. Центральная, 9
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Горишние Плавни, просп. Героев Днепра, 43
Подорожник
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Всего: таблетки (10)
Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Алмазная, 18-К
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
Мед-сервис
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Зеленодольск, ул. Спортивная, 2
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Всего: блистер (1)
Открыто Закроется в 20:00
Диканька, ул. Кащука, 1-А
Аптека 9-1-1
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Всего: блистер (1)
Открыто Закроется в 20:00
Коломак, ул. Защитников Украины, 7
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:30
Шелестово, пер. Железнодорожный, 15
Аптека 9-1-1
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Всего: блистер (1)
Открыто Закроется в 20:00
Донец, ул. Центральная, 11
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Ковяги, ул. Привокзальная, 2
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 47 мин
Знаменка, ул. Кобзарева, 28-А
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Всего: блистер (1)
Открыто Закроется в 20:00
Шишаки, ул. Корнилича, 8
Аптека 9-1-1
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Всего: блистер (1)
Открыто Закроется в 20:00
Савинцы, ул. 20-й Гвардейской Дивизии, 9
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Всего: блистер (1)
Открыто Закроется через 17 мин
Изюм, ул. Мазепы Ивана, 29-А
Аптека 9-1-1
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Всего: блистер (1)
Открыто Закроется через 17 мин
Чкаловское, ул. Свободы, 18
D.s.
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется через 17 мин
Новый Буг, ул. Огиенко Ивана, 27