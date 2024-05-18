Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ВЕСТИБУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЯХСредства, применяемые при вестибулярных нарушениях (головокружении)БетагистинБетагистин-ТеваЦены в аптеках

Бетагистин-Тева таблетки 16 мг блистер, №30 - Запорожье (443535) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Героев, 5-А
Всего: таблетки (10)
185,03 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кегичевка, ул. Защитников Украины, 1-Г
Всего: блистер (2)
215,52 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Знаменка, ул. Привокзальная, 5-В
Всего: таблетки (10)
215,99
Экономия: -36,08 грн
179,91 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Донец, ул. Центральная, 11
Всего: блистер (1)
212,55 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Изюм, ул. Хмельницкая, 2/1
Всего: блистер (1)
174,58 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Валки, ул. Харьковская, 11
Всего: блистер (1)
178,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Шишаки, ул. Осьмака Кирилла, 57
Всего: таблетки (20)
179,91 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
Всего: таблетки (10)
228,75
Экономия: -24,91 грн
203,84 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Тараскова, 22
Всего: таблетки (10)
220,34
Экономия: -22,41 грн
197,93 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 215-А
Всего: блистер (1)
174,58 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Захаровка, ул. Парковая, 2
Всего: упаковка (1)
178,07 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Пятигоры, ул. Сикорского, 2
Всего: упаковка (1)
210,99 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Борзна, ул. Независимости, 5/1
Всего: упаковка (1)
174,58 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сосница, ул. Хмельницкого Богдана, 18
Всего: блистер (2)
174,58 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Семеновка, ул. Самойловича, 2
Всего: блистер (2)
210,81 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сарны, ул. Европейская, 39
Всего: таблетки (10)
218,99
Экономия: -39,08 грн
179,91 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Владимирец, ул. Соборная, 22
Всего: упаковка (1)
205,50
Экономия: -1,30 грн
204,20 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Рахов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
Всего: упаковка (1)
174,58 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Тячев, ул. Независимости, 22-А/1
Всего: блистер (2)
178,07 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: таблетки (10)
207,99
Экономия: -28,08 грн
179,91 грн