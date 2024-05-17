Бетагистин-Тева таблетки 16 мг блистер, №30 - Одесса (443535) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найденоВ других городах:
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Захаровка, ул. Парковая, 2
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Всего: таблетки (10)
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Знаменка, ул. Привокзальная, 5-В
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Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
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Пятигоры, ул. Сикорского, 2
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Черкассы, ул. Тараскова, 22
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Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 215-А
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Каменское, бульв. Героев, 5-А
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Шишаки, ул. Осьмака Кирилла, 57
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Кегичевка, ул. Защитников Украины, 1-Г
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Рахов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
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Сосница, ул. Хмельницкого Богдана, 18
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Изюм, ул. Хмельницкая, 2/1
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Сарны, ул. Европейская, 39
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Поляна, ул. Курортная, 3-Б
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Владимирец, ул. Соборная, 22
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