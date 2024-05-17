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Бетагистин-Тева таблетки 16 мг блистер, №30 - Львов (443535) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: таблетки (10)
207,99
Экономия: -28,08 грн
179,91 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: таблетки (10)
202,99
Экономия: -23,08 грн
179,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: таблетки (10)
192,98
Экономия: -6,98 грн
186,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Рава-Русская, ул. Грушевского Михаила, 2
Всего: упаковка (1)
235,99
Экономия: -56,08 грн
179,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Турка, ул. Мицкевича, 2
Всего: таблетки (10)
245,99
Экономия: -66,08 грн
179,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Поляна, ул. Курортная, 3-Б
Всего: таблетки (10)
195,99
Экономия: -16,08 грн
179,91 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Рахов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
Всего: упаковка (1)
174,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Тячев, ул. Независимости, 22-А/1
Всего: блистер (2)
178,07 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимирец, ул. Соборная, 22
Всего: упаковка (1)
207,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарны, ул. Европейская, 39
Всего: таблетки (10)
218,99
Экономия: -39,08 грн
179,91 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Пятигоры, ул. Сикорского, 2
Всего: упаковка (1)
210,99 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Захаровка, ул. Парковая, 2
Всего: упаковка (1)
178,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
Всего: таблетки (10)
226,81
Экономия: -22,97 грн
203,84 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 215-А
Всего: блистер (1)
174,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Тараскова, 22
Всего: таблетки (10)
195,54
Экономия: -9,51 грн
186,03 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Борзна, ул. Независимости, 5/1
Всего: упаковка (1)
174,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Сосница, ул. Хмельницкого Богдана, 18
Всего: блистер (2)
174,58 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Семеновка, ул. Самойловича, 2
Всего: блистер (2)
210,81 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Шишаки, ул. Осьмака Кирилла, 57
Всего: таблетки (20)
179,91 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Героев, 5-А
Всего: таблетки (10)
185,03 грн