Бетагистин-Тева таблетки 16 мг блистер, №30 - Львов (443535) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найденоВ других городах:
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Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
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Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
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Всего: таблетки (10)
Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Подорожник
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Рава-Русская, ул. Грушевского Михаила, 2
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Турка, ул. Мицкевича, 2
Подорожник
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Всего: таблетки (10)
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Поляна, ул. Курортная, 3-Б
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Рахов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
Бажаемо здоровья
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Всего: блистер (2)
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Тячев, ул. Независимости, 22-А/1
Здорова родина
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Владимирец, ул. Соборная, 22
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Сарны, ул. Европейская, 39
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Пятигоры, ул. Сикорского, 2
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Захаровка, ул. Парковая, 2
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Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
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Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 215-А
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Черкассы, ул. Тараскова, 22
Бажаемо здоровья
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Борзна, ул. Независимости, 5/1
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Всего: блистер (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Сосница, ул. Хмельницкого Богдана, 18
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Всего: блистер (2)
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Семеновка, ул. Самойловича, 2
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Всего: таблетки (20)
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Шишаки, ул. Осьмака Кирилла, 57
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Каменское, бульв. Героев, 5-А