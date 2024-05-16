Бетагистин-Тева таблетки 16 мг блистер, №30 - Киев (443535) Лекарственный препарат - Цены
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найденоВ других городах:
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Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 215-А
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Борзна, ул. Независимости, 5/1
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Смела, ул. Шевченко Тараса, 9-А
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Семеновка, ул. Самойловича, 2
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Захаровка, ул. Парковая, 2
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Каменское, бульв. Героев, 5-А
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Валки, ул. Харьковская, 11
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Кегичевка, ул. Защитников Украины, 1-Г
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Донец, ул. Центральная, 11
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Рава-Русская, ул. Грушевского Михаила, 2
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Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
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Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
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Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
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