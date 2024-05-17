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Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер, №14 - Запорожье (183279) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 231 аптеке
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
290,00
Экономия: -61,80 грн
228,20 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
268,00
Экономия: -39,80 грн
228,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (3)
298,00
Экономия: -69,80 грн
228,20 грн
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (2)
257,46 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (5)
281,64
Экономия: -54,48 грн
227,16 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
266,35
Экономия: -39,16 грн
227,19 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
239,72 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 21 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
264,99
Экономия: -34,58 грн
230,41 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
268,00
Экономия: -39,80 грн
228,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: блистер (1)
259,96 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
268,00
Экономия: -39,80 грн
228,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 51 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
256,99
Экономия: -26,58 грн
230,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 51 мин
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
255,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (5)
269,84
Экономия: -31,59 грн
238,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3)
256,52 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
239,75 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
268,00
Экономия: -39,80 грн
228,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (4), блистер (1)
265,28
Экономия: -45,74 грн
219,54 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 21 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (7)
263,88
Экономия: -56,04 грн
207,84 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
248,70
Экономия: -1,00 грн
247,70 грн