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Амоксил-К 1000 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 875 мг + 125 мг блистер, №14 - Днепр (Днепропетровск) (183279) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 287 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (27)
271,92
Экономия: -51,93 грн
219,99 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (12), блистер (1)
270,69
Экономия: -50,70 грн
219,99 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (4), блистер (1)
248,70
Экономия: -1,10 грн
247,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (3), блистер (1)
270,90
Экономия: -41,60 грн
229,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (5)
272,50
Экономия: -52,45 грн
220,05 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (5)
248,70
Экономия: -1,10 грн
247,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (3)
258,99
Экономия: -28,65 грн
230,34 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2)
271,30
Экономия: -23,70 грн
247,60 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1), блистер (1)
248,70
Экономия: -1,10 грн
247,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
244,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1)
248,70
Экономия: -1,10 грн
247,60 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
239,69 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (3)
274,79
Экономия: -54,83 грн
219,96 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (7)
286,04
Экономия: -52,08 грн
233,96 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
251,99
Экономия: -21,65 грн
230,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (300)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
244,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
226,14 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
248,70
Экономия: -1,10 грн
247,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (11), блистер (1)
276,72
Экономия: -56,99 грн
219,73 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (4), блистер (1)
269,38
Экономия: -45,20 грн
224,18 грн