Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 175 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,10 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
900,00
Экономия при брони: -68,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
1019,00
Экономия при брони: -171,47 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
385,31
Экономия при брони: -42,23 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
900,00
Экономия при брони: -155,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
900,00
Экономия при брони: -53,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
972,52
Экономия при брони: -34,38 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
596,60
Экономия при брони: -78,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
750,28
Экономия при брони: -89,96 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
980,25
Экономия при брони: -136,61 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
938,37
Экономия при брони: -106,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
418,77
Экономия при брони: -27,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
900,00
Экономия при брони: -68,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,10 грн