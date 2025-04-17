Винница (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
783,30
Экономия при брони: -98,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
169,22
Экономия при брони: -21,61 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
907,50
Экономия при брони: -21,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
988,39
Экономия при брони: -131,62 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 41 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
347,45
Экономия при брони: -52,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
1013,70
Экономия при брони: -100,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
986,98
Экономия при брони: -142,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
747,76
Экономия при брони: -39,04 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,10 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex