Одесса (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
973,13
Экономия при брони: -44,84 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
1014,79
Экономия при брони: -36,68 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
980,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
911,04
Экономия при брони: -41,98 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
980,00 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
980,00 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
1017,44
Экономия при брони: -38,47 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
1046,07
Экономия при брони: -67,98 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
980,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
762,72
Экономия при брони: -82,08 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
911,59
Экономия при брони: -37,25 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
850,34
Экономия при брони: -45,63 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
994,69
Экономия при брони: -49,08 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
980,00 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
980,00 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
980,00 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
1012,76
Экономия при брони: -34,44 грн