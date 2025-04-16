Николаев (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
956,08
Экономия при брони: -78,42 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,10 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
394,76
Экономия при брони: -47,95 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
798,42
Экономия при брони: -104,80 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,10 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
880,33
Экономия при брони: -52,49 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
960,60
Экономия при брони: -136,73 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,10 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 47 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,10 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
980,16
Экономия при брони: -130,77 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
977,22
Экономия при брони: -127,83 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
926,20
Экономия при брони: -26,10 грн