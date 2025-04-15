Львов (адрес не указан)
Доступно в 105 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
920,50
Экономия при брони: -71,40 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
907,50
Экономия при брони: -58,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
594,21
Экономия при брони: -56,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
929,20
Экономия при брони: -80,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
726,00
Экономия при брони: -46,72 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
683,04
Экономия при брони: -3,76 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
979,57
Экономия при брони: -86,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
874,70
Экономия при брони: -25,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
976,20
Экономия при брони: -127,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
641,70
Экономия при брони: -22,18 грн