Киев (адрес не указан)
Доступно в 383 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
947,50
Экономия при брони: -126,20 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
980,00 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
980,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
788,35
Экономия при брони: -41,95 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
980,00 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
980,00 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
360,12
Экономия при брони: -54,72 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
980,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
980,00 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
959,65
Экономия при брони: -87,57 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
980,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Винниченко Владимира, 9-А
1.8 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
980,00 грн