Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
938,80
Экономия при брони: -71,80 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
924,50
Экономия при брони: -57,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
1001,95
Экономия при брони: -123,07 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
976,20
Экономия при брони: -109,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
680,08
Экономия при брони: -36,31 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,81
Экономия при брони: -142,39 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
796,24
Экономия при брони: -82,06 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
1000,44
Экономия при брони: -168,33 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
1016,32
Экономия при брони: -97,03 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
943,78
Экономия при брони: -28,47 грн