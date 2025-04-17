Киев
Нефальжик (Nefalzhyk)

Нефальжик (Nefalzhyk)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 60 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
938,80
Экономия при брони: -71,80 грн
867,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
924,50
Экономия при брони: -57,50 грн
867,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
1001,95
Экономия при брони: -123,07 грн
878,88 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
976,20
Экономия при брони: -109,20 грн
867,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
680,08
Экономия при брони: -36,31 грн
643,77 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
173,40 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
797,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,81
Экономия при брони: -142,39 грн
833,42 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
801,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
796,24
Экономия при брони: -82,06 грн
714,18 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
753,93 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
1000,44
Экономия при брони: -168,33 грн
832,11 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
975,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
1016,32
Экономия при брони: -97,03 грн
919,29 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Нефальжик раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Biocodex
943,78
Экономия при брони: -28,47 грн
915,31 грн
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