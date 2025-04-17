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Дезрадин (Dezradin)
Дезрадин (Dezradin)
Винница
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 88
67.8 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
50,75
грн
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Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Житомирская, 38
74.2 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
244,00
Экономия при брони:
-7,32 грн
236,68
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, пл. Черновола Вячеслава, 2
101.2 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
209,79
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Старогородская, 25
111.7 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
135,03
Экономия при брони:
-27,71 грн
107,32
грн
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Авк фарм
Закрыто
Открывается в 07:30
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
148.3 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
246,00
Экономия при брони:
-7,38 грн
238,62
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 21
152.0 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
192,56
грн
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Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Европейская, 6
185.9 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
293,37
грн
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Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-Е
189.1 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
251,10
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
194.1 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,19
Экономия при брони:
-9,37 грн
302,82
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
197.1 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
294,12
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 42 мин
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
197.5 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
291,51
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
200.0 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
273,36
Экономия при брони:
-8,20 грн
265,16
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
200.8 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
275,54
Экономия при брони:
-8,27 грн
267,27
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
201.7 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
283,47
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 99/2
206.3 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
289,89
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
209.3 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
96,77
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 96
210.0 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
210,49
Экономия при брони:
-49,59 грн
160,90
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
215.6 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,37
Экономия при брони:
-9,70 грн
313,67
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 27
215.7 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
259,50
Экономия при брони:
-98,60 грн
160,90
грн
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Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
222.0 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
309,09
Экономия при брони:
-9,27 грн
299,82
грн
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