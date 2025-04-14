Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Сарата, ул. Соборная, 8-А
94.2 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Закрыто
Открывается через 3 мин
Николаев, просп. Мира, 2-Г
115.4 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
123.2 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, бульв. Шевченко Тараса, 3-Т
153.3 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
255.5 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 88
279.7 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Покров, ул. Центральная, 28
289.9 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
50,09
Экономия при брони: -0,01 грн
Бажаемо здоровья
Могилев-Подольский, пл. Черновола Вячеслава, 2
307.6 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 98
344.0 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
366.2 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Біла ромашка
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
368.0 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
309,09
Экономия при брони: -9,27 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
368.8 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
372.9 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 21
392.1 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Черновцы, ул. Героев Майдана, 27
409.9 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
259,50
Экономия при брони: -98,60 грн
Авк фарм
Бердичев, ул. Житомирская, 38
410.5 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
244,00
Экономия при брони: -7,32 грн
Біла ромашка
Лесники, ул. Ватутина, 164-А
424.2 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
286,29
Экономия при брони: -8,59 грн
Бажаемо здоровья
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 50
427.1 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Хмельницкий, ул. Старогородская, 25
428.1 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
135,03
Экономия при брони: -27,71 грн