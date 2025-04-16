Николаев (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
4.9 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
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Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Южноукраинск, бульв. Шевченко Тараса, 3-Т
115.7 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
149.1 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Покров, ул. Центральная, 28
179.3 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
50,09
Экономия при брони: -0,01 грн
Аптека оптовых цен
Сарата, ул. Соборная, 8-А
204.5 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
255.6 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
258.3 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптеки 24 часа
Запорожье, ул. Чаривная, 28
262.4 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 98
277.7 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 88
303.4 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Біла ромашка
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
315.9 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
309,09
Экономия при брони: -9,27 грн
Мед-сервис
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
338.8 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
340.3 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Павлоград, ул. Центральная, 21/51
340.9 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
350.9 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Полтава, пер. Кооперативный, 8-А
351.2 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Полтава, ул. Зеньковская, 8
352.0 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Могилев-Подольский, пл. Черновола Вячеслава, 2
355.0 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto