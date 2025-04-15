Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Львов
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
В городах рядом
Пульс
Золочев, ул. Шашкевича, 8
63.5 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Золочев, ул. Мазепы, 2
63.5 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Калуш, ул. Звонарская, 8-А
94.0 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Семейная аптека
Галич, пл. Рождества, 18
94.7 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Ивано-Франковск, бульв. Северный, 2-Б
112.8 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Здорова родина
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 63/1
113.3 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65-А
114.3 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
275,00
Экономия при брони: -26,60 грн
Аптека бам
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 96
120.6 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
187,11
Экономия при брони: -26,21 грн
D.s.
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
121.2 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Луцк, просп. Соборности, 11-В
140.5 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Коломыя, пл. Шевченко, 2/1
163.9 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
107,81
Экономия при брони: -0,49 грн
Аптека оптовых цен
Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
185.8 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Закрыто
Открывается через 48 мин
Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А
186.1 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Виноградов, ул. Мира, 29
202.2 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Семейная аптека
Берегомет, ул. Центральная, 95
208.7 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Хмельницкий, ул. Старогородская, 25
218.2 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
135,03
Экономия при брони: -27,71 грн
Авк фарм
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
219.9 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
246,00
Экономия при брони: -7,38 грн
Аптека бам
Черновцы, ул. Героев Майдана, 27
222.4 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
259,50
Экономия при брони: -98,60 грн