Киев
Дезрадин (Dezradin)

Дезрадин (Dezradin)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Львов
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
283,53 грн
В городах рядом
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Золочев, ул. Шашкевича, 8
63.5 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
80,89 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Золочев, ул. Мазепы, 2
63.5 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
218,24 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Калуш, ул. Звонарская, 8-А
94.0 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
130,45 грн
Семейная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Галич, пл. Рождества, 18
94.7 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
67,68 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, бульв. Северный, 2-Б
112.8 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
73,15 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 63/1
113.3 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
74,20 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
283,98 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Хоткевича, 65-А
114.3 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
275,00
Экономия при брони: -26,60 грн
248,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 96
120.6 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
187,11
Экономия при брони: -26,21 грн
160,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Купчинского, 14-Г
121.2 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
96,77 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
140.5 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
281,13 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Коломыя, пл. Шевченко, 2/1
163.9 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
107,81
Экономия при брони: -0,49 грн
107,32 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
185.8 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
262,80 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 48 мин
Ужгород, ул. Воссоединения, 39-А
186.1 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
289,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Виноградов, ул. Мира, 29
202.2 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
123,95 грн
Семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Берегомет, ул. Центральная, 95
208.7 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
215,61 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Хмельницкий, ул. Старогородская, 25
218.2 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
135,03
Экономия при брони: -27,71 грн
107,32 грн
Авк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
219.9 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
246,00
Экономия при брони: -7,38 грн
238,62 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Героев Майдана, 27
222.4 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
259,50
Экономия при брони: -98,60 грн
160,90 грн
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