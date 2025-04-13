Киев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
4.9 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
273,36
Экономия при брони: -8,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 35
8.3 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
288,40
Экономия при брони: -127,50 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
8.6 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,19
Экономия при брони: -9,37 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Заречная, 44-К
8.8 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
133,67
Экономия при брони: -26,35 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
10.1 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
275,54
Экономия при брони: -8,27 грн
Аптека 36,6
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-Е
10.4 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 2-А
10.6 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Алма-Атинская, 99/2
10.7 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
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Закрыто
Открывается через 25 мин
Вишневое, ул. Европейская, 6
12.8 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Лесники, ул. Ватутина, 164-А
16.9 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
286,29
Экономия при брони: -8,59 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 25 мин
Бровары, ул. Луценко Анатолия, 27
17.3 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Борисполь, ул. Головатого, 30
31.2 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,37
Экономия при брони: -9,70 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается через 25 мин
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
102.4 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
309,09
Экономия при брони: -9,27 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Золотоноша, ул. Шевченко Тараса, 215-А
137.7 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Авк фарм
Бердичев, ул. Житомирская, 38
150.9 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
244,00
Экономия при брони: -7,32 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 98
160.0 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
182.6 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 25 мин
Конотоп, просп. Мира, 80
206.3 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto