Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Кривой Рог
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 28
60.9 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
50,09
Экономия при брони: -0,01 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
126.0 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
131.4 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
135.9 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
138.0 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
146.5 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
148.4 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Южноукраинск, бульв. Шевченко Тараса, 3-Т
164.8 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 98
193.9 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
194.8 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
196.4 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Павлоград, ул. Центральная, 21/51
196.9 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, пер. Кооперативный, 8-А
205.4 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 8
206.9 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
236.3 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
248.9 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
309,09
Экономия при брони: -9,27 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
256.0 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Гадяч, ул. Гадячского договора, 23
277.7 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
312.4 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
70,89
Экономия при брони: -17,15 грн