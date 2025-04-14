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Дезрадин (Dezradin)
Дезрадин (Dezradin)
Днепр
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Народная аптека
Открыто
Закроется через 31 мин
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
92,05
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется через 31 мин
Павлоград, просп. Шахтостроителей, 1/1-А
65.4 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
151,90
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Павлоград, ул. Независимости, 166/1
67.2 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
292,80
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Центральная, 21/51
67.4 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
207,44
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
88,04
грн
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Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
71.8 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
120,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 28
109.8 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
50,09
Экономия при брони:
-0,01 грн
50,08
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Полтава, пер. Кооперативный, 8-А
127.4 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
297,54
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Полтава, ул. Зеньковская, 8
131.2 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
298,38
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
134.8 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
44,09
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Изюм, ул. Киевская, 13-Е
190.8 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
284,70
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
194.6 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
70,89
Экономия при брони:
-17,15 грн
53,74
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
195.2 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
268,65
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 31 мин
Харьков, просп. Науки, 9
195.6 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
289,11
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 31 мин
Гадяч, ул. Гадячского договора, 23
223.8 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
204,04
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
224.0 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
287,25
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 31 мин
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 98
235.0 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
210,31
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 31 мин
Новая Одесса, ул. Центральная, 225
270.1 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
95,00
грн
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D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Николаев, просп. Мира, 2-Г
275.4 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
262,90
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 31 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
277.8 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
283,32
грн
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