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Дезрадин (Dezradin)
Дезрадин (Dezradin)
Чернигов
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
283,47
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Бандеры Степана, 23
124.9 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
273,36
Экономия при брони:
-8,20 грн
265,16
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
128.2 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
294,12
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Борисполь, ул. Головатого, 30
128.5 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
323,37
Экономия при брони:
-9,70 грн
313,67
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 58
129.5 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,19
Экономия при брони:
-9,37 грн
302,82
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
130.1 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
291,51
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 4
130.5 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
275,54
Экономия при брони:
-8,27 грн
267,27
грн
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Аптека 36,6
Открыто
Закроется в 19:00
Киев, бульв. Руденко Николая, 14-Е
135.2 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
251,10
грн
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Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется в 21:00
Вишневое, ул. Европейская, 6
138.8 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
293,37
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Шостка, ул. Черниговская, 9
155.5 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
135,95
грн
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Біла ромашка
Открыто
Закроется в 21:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
194.1 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
309,09
Экономия при брони:
-9,27 грн
299,82
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Лубны, просп. Владимирский, 36-Б
203.8 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
287,25
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Гадяч, ул. Гадячского договора, 23
226.7 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
204,04
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Нижняя Горовая, 98
236.8 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
210,31
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Бердичев, ул. Житомирская, 38
260.3 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
244,00
Экономия при брони:
-7,32 грн
236,68
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Рокитное, ул. Дубовца Руслана, 22
283.3 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
99,65
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, ул. Зеньковская, 8
310.7 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
298,38
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Полтава, пер. Кооперативный, 8-А
315.2 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
297,54
грн
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Авк фарм
Открыто
Закроется в 22:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
331.6 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
246,00
Экономия при брони:
-7,38 грн
238,62
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 88
358.9 км
Дезрадин® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
50,75
грн
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