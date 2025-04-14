Одесса (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
430,16
Экономия при брони: -25,19 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
157,78
Экономия при брони: -7,53 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo