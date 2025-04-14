Киев
Вивайра (Vivayra)

Вивайра (Vivayra)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 94 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
117,06 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
117,06 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
117,06 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
117,06 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
117,06 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
117,06 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
430,16
Экономия при брони: -25,19 грн
404,97 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
117,06 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
117,06 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
117,06 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
290,10 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
117,06 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
166,93 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
117,06 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
157,78
Экономия при брони: -7,53 грн
150,25 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
309,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
110,54 грн
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