Киев
Вивайра (Vivayra)

Вивайра (Vivayra)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 294 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
146,60 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
173,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
147,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
176,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
153,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
190,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
300,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
394,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
153,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
190,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
300,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
394,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
106,64 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
129,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
118,00 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
141,59 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
300,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
398,08
Экономия при брони: -23,06 грн
375,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
153,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
190,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
300,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
394,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
101,72 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
120,77 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
200,68 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
388,41
Экономия при брони: -14,29 грн
374,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
153,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
190,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
300,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
394,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
153,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
190,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
300,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
394,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
1.6 км
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
117,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
153,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
190,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
300,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
394,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
153,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
190,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
294,49 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
300,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
153,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
190,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
300,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
394,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
153,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
190,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
300,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
394,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
153,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
190,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
300,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
394,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
116,84 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
118,00 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
296,04
Экономия при брони: -12,46 грн
283,58 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
388,47
Экономия при брони: -16,34 грн
372,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
105,60
Экономия при брони: -4,51 грн
101,09 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
123,22 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
216,42 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
291,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
153,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
190,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
300,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
394,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
101,72 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
110,56 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
300,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
431,05
Экономия при брони: -27,08 грн
403,97 грн
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