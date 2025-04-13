Киев (адрес не указан)
Доступно в 294 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
153,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
190,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
300,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
394,00 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
153,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
190,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
300,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
394,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
300,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
398,08
Экономия при брони: -23,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
153,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
190,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
300,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
394,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
388,41
Экономия при брони: -14,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
153,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
190,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
300,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
394,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
153,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
190,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
300,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
394,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
1.6 км
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
153,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
190,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
300,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
394,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
153,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
190,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
300,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
153,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
190,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
300,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
394,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
153,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
190,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
300,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
394,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
153,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
190,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
300,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
394,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
296,04
Экономия при брони: -12,46 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
388,47
Экономия при брони: -16,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
105,60
Экономия при брони: -4,51 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
Подорожник
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
153,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
190,50 грн
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
300,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
394,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 25 мин
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
300,20 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
431,05
Экономия при брони: -27,08 грн