Харьков (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
401,25
Экономия при брони: -26,23 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
317,06
Экономия при брони: -19,11 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
433,09
Экономия при брони: -27,98 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
318,82
Экономия при брони: -21,31 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
399,86
Экономия при брони: -26,73 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
302,53
Экономия при брони: -13,98 грн
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
387,97
Экономия при брони: -17,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №1
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
Вивайра таблетки жевательные 50 мг блистер №4
Belupo
321,02
Экономия при брони: -20,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
4.3 км
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Вивайра таблетки жевательные 100 мг блистер №4
Belupo
406,20 грн