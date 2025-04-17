Винница (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
153,88
Экономия при брони: -6,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
132,31
Экономия при брони: -8,93 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
136,65
Экономия при брони: -9,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
132,69
Экономия при брони: -7,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
139,95
Экономия при брони: -8,61 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.2 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, перек. Украинца Владислава / Шевченко, 2/16
53.0 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
181,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 21-Б
53.0 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
181,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 19
53.1 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
181,60 грн