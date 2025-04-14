Одесса (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
180,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
180,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
180,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
180,80 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
180,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
150,32
Экономия при брони: -6,04 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
161,17
Экономия при брони: -7,04 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
180,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
174,30
Экономия при брони: -53,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
81,04
Экономия при брони: -5,42 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
180,80 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
180,80 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
180,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
124,11
Экономия при брони: -6,80 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
180,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
136,88
Экономия при брони: -6,53 грн
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
158,97
Экономия при брони: -6,73 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
180,80 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
175,81
Экономия при брони: -10,64 грн