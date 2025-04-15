Львов (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
133,24
Экономия при брони: -4,88 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
170,55
Экономия при брони: -8,36 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
161,03
Экономия при брони: -7,79 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека копейка
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека низких цен
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
161,88
Экономия при брони: -6,66 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
3.8 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека низких цен
Львов, ул. Выговского Ивана, 29-А
4.0 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека низких цен
Львов, ул. Научная, 43-А
4.3 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека копейка
Львов, ул. Научная, 51
4.4 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека низких цен
Львов, ул. Стрыйская, 57
4.6 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo
Аптека копейка
Львов, ул. Довженко Александра, 2
5.4 км
Блогир-3 таблетки, диспергируемые в ротовой полости 5 мг блистер №10
Belupo